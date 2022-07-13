Подробности рассказал мэр Тернополя Сергей Надал. Он также обнародовал список тернополян, отдавших жизнь за Украину.
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В Донецкой области, мужественно защищая Украину, погибли жители Тернополя:
- Голубович Николай Васильевич (1978 года рождения)
- Хрущ Олег Петрович (1975 года рождения)
- Ермаков Алексей Леонидович (1982 года рождения)
- Мудрый Ярослав Владимирович (1972 года рождения)
- Горейда Виктор Иванович (1977 года рождения)
- Дударь Иван Владимирович (1983 года рождения)
Прощание с украинскими защитниками
Сергей Надал заявил, что в 11:00 состоится прощание в Доме печали на улице Микулинецкой с частью защитников. Последнее уважение другим павшим можно отдать в церкви Святого Священномученика Иосафата.
Помолитесь о покое их душ. Не забудем врагу никогда! 14 июля в Тернопольской общине объявлен Днем траура. В эти дни город будет прощаться с павшими за свободу Украины воинами,
– подчеркнул Надал.
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина теряет каждый день до сотни своих защитников, а количество раненых за день превышает несколько сотен. Ситуация сложная, но мы удерживаем оборонительные периметры, сказал президент в интервью иностранным СМИ. Он добавил, что сложнее всего – на Востоке, в частности в Луганской и Донецкой областях.
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