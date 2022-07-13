Подробиці розповів його мер Тернополя Сергій Надал. Він також оприлюднив список тернополян, які віддали життя за Україну.

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На Донеччині, мужньо захищаючи Україну, загинули тернополяни:

Голубович Микола Васильович (1978 року народження)

Хрущ Олег Петрович (1975 року народження)

Єрмаков Олексій Леонідович (1982 року народження)

Мудрий Ярослав Володимирович (1972 року народження)

Горейда Віктор Іванович (1977 року народження)

Дудар Іван Володимирович (1983 року народження)

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять нашим Героям!

Прощання з українськими захисниками

Сергій Надал заявив, що об 11:00 відбудеться прощання у Домі печалі на вулиці Микулинецькій з частиною захисників. Останню шану іншим полеглим можна віддати у церкві Святого Священномученика Йосафата.

Помоліться за спокій їхніх душ. Не забудемо ворогу ніколи! 14 липня у Тернопільській громаді оголошено Днем жалоби. У ці дні місто прощатиметься з полеглими за волю України воїнами,

– наголосив Надал.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Україна втрачає щодня до сотні своїх захисників, а кількість поранених за день перевищує кілька сотень. Ситуація складна, але ми утримуємо оборонні периметри, сказав президент в інтерв'ю іноземним ЗМІ. Він додав, що найскладніше – на Сході, зокрема в Луганській та Донецькій областях.

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