Чтобы обезопасить людей: в Тернополе планируют установить укрытия на остановках

В Тернополе планируется установить укрытия на остановках общественного транспорта. В частности, чтобы горожане могли спрятаться во время воздушной тревоги.

В Тернополе планируется приобрести и установить специализированные укрытия. Их разместят на остановках общественного транспорта, возле которых нет защитных сооружений. Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

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По словам мэра, всего планируют приобрести сразу 10 укрытий. Однако при необходимости их количество будет расти.

Внутри укрытия будет около 20 мест для сидения, однако количество людей может быть больше в случае критической ситуации. После завершения военных действий объекты могут быть использованы для других мирных целей,

– отметил Надал.

Мэр также отметил, что специализированные укрытия установят в рамках Программы защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Остановки-укрытия уже установили в Харькове и Николаеве

В августе первое укрытие на остановке общественного транспорта было установлено в Харькове. Заметим, что его разместили в том месте, которое раньше обстреливали оккупанты.

В здании обустроили 12 сидений и экран с камерами видеонаблюдения. На стенах укрытия символическая надпись "Харьков – город-герой". Всего в городе планируют установить 25 таких остановок-укрытий. Некоторые местные жители отметили, что в любом случае внутри безопаснее, чем на улице.

22 сентября похожее укрытие установили в Корабельном районе Николаева. Также вблизи остановки общественного транспорта. Конструкцию изготовляли по израильскому образцу из армированного бетона. Общий вес укрытия более 70 тонн, основная часть со стенами — 36 тонн. Стоимость – 400 000 гривен. Благодаря системе вентиляции в укрытии одновременно могут находиться 24 человека.

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