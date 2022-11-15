У Тернополі планують придбати та встановити спеціалізовані укриття. Їх розташують на зупинках громадського транспорту, поблизу яких немає захисних споруд. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

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За словами мера, загалом планують придбати одразу 10 укриттів. Однак, за потреби, їх кількість буде зростати.

Всередині укриття буде близько 20 місць для сидіння, однак кількість присутніх може бути більшою у разі критичної ситуації. Після завершення військових дій об'єкти можуть бути використані для інших мирних цілей,

– зазначив Надал.

Також мер зауважив, що спеціалізовані укриття встановлять у межах Програми захисту населення від надзвичайних ситуацій.

Зупинки-укриття вже встановили в Харкові та Миколаєві

У серпні перше укриття на зупинці громадського транспорту встановили у Харкові. Зауважимо, що його розташували у тому місці, яке раніше обстрілювали окупанти.

У будівлі облаштували 12 місць для сидіння та екран з камерами відеоспостереження. На стінах укриття символічний напис "Харків – місто-герой". Загалом у місті планують встановити 25 таких зупинок-укриттів. Дехто з місцевих жителів зазначили, що у будь-якому разі всередині безпечніше, аніж на вулиці.

22 вересня схоже укриття встановили в Корабельному районі Миколаєва. Також поблизу зупинки громадського транспорту. Конструкцію виготовляли за ізраїльським зразком з армованого бетону. Загальна вага укриття понад 70 тонн, основної частини зі стінами — 36 тонн. Вартість – 400 000 гривень. Завдяки системі вентиляції в укритті одночасно можуть перебувати 24 людей.

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