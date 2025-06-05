В Тернополе группа подростков избила школьницу: полиция открыла уголовное производство

В Тернополе полиция установила личности двух подростков, причастных к избиению школьницы. Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

Против нападавших открыли уголовное производство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Тернопольской области в Facebook.

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В Тернопольской области подростки избили школьницу

"Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили в одном из Телеграмм-каналов видео, на котором группа подростков бьет девушку. Сведения по данному факту полицейские внесли в Журнал единого учета о совершенных преступлениях и правонарушениях,

– говорится в сообщении.

Оперативники Тернопольского райуправления совместно с аналитиками и ювенальной полицией установили личность потерпевшей и двух человек, которые принимали непосредственное участие в избиении.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц. Санкция этой статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия и установления других участников инцидента.