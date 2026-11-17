Россия продолжает атаковать на украинские города. Утром 17 ноября в Тернополе прогремели взрывы.

Об этом сообщило "РБК-Украина".

Что известно?

Воздушная тревога в Тернопольском районе звучит с 07:02. Она связана с опасностью дроновой атаки.

Впоследствии, в 10:01, Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении вражеского беспилотника в направлении областного центра с севера.

Уже через пять минут жители Тернополя услышали звуки взрывов. Отмечается, что они были достаточно громкими.

В настоящее время городская власть не информировала о возможных последствиях атаки. Угроза обстрела сохраняется для ряда западных регионов, так что в случае объявления тревоги в вашем районе следует как можно быстрее пройти к укрытию и находиться там до отбоя угрозы.

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Почти одновременно взрывы раздавались также в Закарпатье.

Напомним, россияне нанесли несколько ударов по Киеву, в том числе избивали баллистику. В результате одной из атаки в Оболонском районе погибли два человека. Еще одного пострадавшего спасатели деблокировали живым из-под завалов нежилого здания.