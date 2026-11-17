Про це повідомило "РБК-Україна".

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Що відомо?

Повітряна тривога у Тернопільському районі лунає від 07:02. Вона пов'язана із загрозою дронової атаки.

Згодом, о 10:01, Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух ворожого безпілотника у напрямку обласного центру з півночі.

Вже за п'ять хвилин жителі Тернополя почули звуки вибухів. Зазначається, що вони були доволі гучними.

Наразі міська влада не інформувала про можливі наслідки атаки. Загроза обстрілу зберігається для низки західних регіонів, тож у разі оголошення тривоги у вашому районі варто якнайшвидше пройти до укриття і перебувати там до відбою загрози.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Майже одночасно вибухи лунали також на Закарпатті.

Нагадаємо, росіяни завдали кількох ударів по Києву, в тому числі били балістикою. Внаслідок однієї з атаки в Оболонському районі загинули двоє людей. Ще одного постраждалого рятувальники деблокували живим з-під завалів нежитлової будівлі.