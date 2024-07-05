В Тернополе в больнице заживо сгорел мужчина
Источник:Полиция Тернопольской области
В Тернополе в больнице скорой помощи в палате заживо сгорел мужчина. Спасатели установили, что он курил в постели.
Инцидент произошел в травматологическом отделении городской больницы №1 в ночь на пятницу, 5 июля. Погибший курил в постели втайне от врачей не в первый раз.
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Мужчина ходил мало, а потому иногда курил в постели
Работники больницы пытались потушить пожар самостоятельно. В ГСЧС в комментарии "ZAXID.NET" рассказали, что к прибытию спасателей возгорание ликвидировали, а на кровати нашли тело человека.
В ходе проверки стало известно, что мужчина лежал в больнице с травмой ноги. Ходил мало, а потому иногда, прячась от врачей, курил в постели,
– написали в полиции.
Во время пожара в палате находился еще один пациент, к счастью, он не пострадал.
Изданию "Срочно" также удалось узнать, что мужчине было примерно 50 лет. Кровать, на которой он погиб, и прикроватную тумбу уже вынесли на свалку.
В Тернополе в больнице сгорел пациент / Фото Нацполиции и "Срочно"