В Тернопольской области 90% области – без света

Сейчас 90% Тернопольской области остается без электропитания. Регион, как и многие другие, 15 ноября подвергся массированной ракетной атаке.

Вражеские обстрелы поразили объекты, которые производят и поставляют электроэнергию в Тернополь. Кроме того, могут возникнуть проблемы со связью. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

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Какая ситуация в Тернополе

Мэр Тернополя Сергей Надал подтвердил, что нет света в квартирах, возникают перебои с мобильной связью, не работают насосные станции, канализационная станция, котельные, светофоры, уличное освещение и тому подобное.

Из-за отсутствия электроэнергии в части города не работает система оповещения о воздушной тревоге. По состоянию на 18:45 был отбой тревоги. Власти просят людей ориентироваться на оповещения в вайбере и телеграме, мобильном приложении. Также по городу ездят громкоговорители, оповещающие о тревоге.

Отдельно он подчеркнул, если в Тернополе до утра 16 ноября не восстановят электроснабжение, детские сады и школы работать не будут.

Что с транспортом

Если света не будет и дальше, на троллейбусном маршруте №11 будут работать вместительные автобусы МАN. Надал отметил, что максимально увеличат количество автобусов на маршрутах: 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27.

Ракетная атака по Украине: коротко

Оккупанты 15 ноября выпустили по Украине более 90 ракет. Силам ПВО удалось сбить около 70.

Всего во время атаки повредили 15 энергообъектов в различных областях. Проблемы с электричеством есть в Киеве и Киевской области, Винницкой, Полтавской, Черниговской областях.

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