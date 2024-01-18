Вывезли и выбросили на обочину: в Тернопольской области нашли мертвым работника одного из заводов

В Тернопольской области нашли мертвым работника одного из агропредприятий. Мужчина лежал прямо на обочине дороги.

Как сообщает местное издание "Тернополяне", инцидент произошел 10 января 2024 года в селе Настасов. Погибший мужчина работал на комбикормовом заводе, входящем в корпорацию "Агропродсервис".

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Охранники завода вывезли погибшего и выбросили

В 12 километрах от Тернополя, в селе Настасов на обочине обнаружили тело мертвого 50-летнего мужчины. Как сообщают в сети, мужчина работал на заводе, но не был официально трудоустроен. Поэтому, чтобы не отвечать перед законом, местная служба охраны решила таким образом избавиться от тела.

Местные жители говорят, что тело обнаружили крестьяне. О погибшем сразу сообщили правоохранителям. Как отмечают в СМИ, мужчина был одет в форму работника завода, к тому же его одежда была чистой. Местные жители предполагают, что мужчина умер на заводе, а на предприятии решили подстроить все так, как будто его сбил автомобиль или мужчина сам умер на дороге.

Что говорят в полиции

Правоохранители подтверждают, что в селе Настасов действительно нашли мертвого мужчину на обочине. На теле погибшего не обнаружили никаких следов, указывающих на насильственную смерть.

На территории комбикормового завода были проведены обыски, правоохранители также хотели увидеть записи с камер наблюдения. Однако на предприятии заявили, что видеоматериалы стираются каждую неделю и больше этого срока их не хранят.

В настоящее время правоохранители по факту смерти мужчины возбудили уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Продолжаются следственные действия, полицейские опрашивают работников комбикормового завода, местных жителей, а также ищут вероятных свидетелей. Также правоохранители разыскивают людей, которые могли скрывать смерть мужчины.

В Тернопольской области мужчина протаранил авто полиции

В Тернопольской области легковушка Fiat Scudo протаранил служебный автомобиль полиции. В это время стражи порядка разбирались с другим правонарушителем, когда в их автомобиль влетел нетрезвый водитель.

Правонарушитель сразу скрылся с места событий, однако его удалось задержать. На него составили протоколы по трем статьям: побег с места ДТП, нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортного средства, управление авто в нетрезвом состоянии.