Обо всем, что происходит в регионах Украины 15 ноября – читайте в материале 24 канала.
Важно Россия снова атаковала регионы Украины, Зеленский на G20: хронология 265 дня войны
Россия 15 ноября нанесла циничный удар по Украине. Страна-агрессорка уже традиционно попала по энергетической инфраструктуре. Поэтому часть регионов обесточена.
Обо всем, что происходит в регионах Украины 15 ноября – читайте в материале 24 канала.
Важно Россия снова атаковала регионы Украины, Зеленский на G20: хронология 265 дня войны