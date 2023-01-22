Схождение лавины в Тибете: в заблокированном тоннеле погибли 28 человек

Спасательная операция по поиску людей, заблокированных лавиной в Тибете, завершилась. Китайские государственные СМИ сообщили, что число погибших составляет не менее 28 человек.

Снег вечером 17 января засыпал выход из тоннеля в юго-восточном городе Нинча. Люди оказались в ловушке в своих автомобилях.

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В Тибете сошла лавина

Местные спасатели заявили, что лавину спровоцировал мощный ветер. Пока неизвестно, сколько именно людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Представитель местных властей рассказал, что удалось найти 53 уцелевших, пятеро из которых получили серьезные ранения. На место происшествия направили:

1348 спасателей,

236 единиц техники.

Они расчищали проход протяженностью 7,5 километра. Эксперты из местного аварийно-спасательного штаба сообщили, что повышение температуры также сыграло свою роль в катастрофе.

Лавина накрыла шоссе, соединяющее город Пай в уезде Майнлин и уезд Медог в Тибете, удаленном и преимущественно буддистском регионе на западе Китая. Гора имеет высоту почти 4500 метров, а также крутые склоны. Дорога пролегает вдоль нее.

В Карпатах заблудились 4 украинца

Гималаи часто страдают от лавин, поскольку здесь расположена самая высокая гора мира – Джомолунгма. В частности, по меньшей мере 26 человек погибли в октябре после того, как альпинистская экспедиция попала под лавину на горе Драупадика Данда-II в северном индийском штате Уттаракханд.

Румынские спасатели 27 декабря обнаружили тело одного из четырех украинцев, заблудившихся в Карпатах. Мужчины в канун Рождества отправились в горы и пересекли государственную границу. Украинцы потерялись в горах румынского уезда Марамуреш.

Директор Государственной горно-спасательной службы Дан Бенга рассказал, что тело туриста нашел местный житель села Вышивская Красная.

Информация на последнюю минуту, полученная коллегами из Инспекции по чрезвычайным ситуациям и Территориальной инспекции пограничной полиции Сигита. Один из двух украинцев, с которыми не удалось связаться, был найден мертвым местным жителем,

– сообщил Бенга.

Мужчины находились на крутой вершине на высоте более 1800 метров. Они были плохо одеты и снаряжены.