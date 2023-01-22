Сніг ввечері 17 січня засипав вихід з тунелю в південно-східному місті Нінчі. Люди опинилися в пастці в своїх автомобілях.

До теми На Закарпатті через лавину на будинки "посипалась" гора: шокуюче відео

У Тибеті зійшла лавина

Місцеві рятувальники заявили, що лавину спровокував потужний вітер. Наразі невідомо, скільки саме людей досі вважаються зниклими безвісти.

Представник місцевої влади розповів, що вдалося знайти 53 вцілілих, п'ятеро з яких отримали серйозні поранення. На місце події скерували:

1348 рятувальників,

236 одиниць техніки.

Вони розчищали прохід довжиною 7,5 кілометра. Експерти з місцевого аварійно-рятувального штабу повідомили, що підвищення температури також зіграло свою роль у катастрофі.

Лавина накрила шосе, яке з'єднує місто Пай в повіті Майнлін і повіт Медог в Тибеті, віддаленому і переважно буддистському регіоні на заході Китаю. Гора має висоту майже 4 500 метрів, а також круті схили. Дорога пролягає вздовж неї.

Зверніть увагу! Гімалаї часто страждають від лавин, оскільки тут розташована найвища гора світу – Джомолунгма. Зокрема, щонайменше 26 людей загинули в жовтні після того, як альпіністська експедиція потрапила під лавину на горі Драупаді ка Данда-II в північному індійському штаті Уттаракханд.

У Карпатах заблукали 4 українці

Румунські рятувальники 27 грудня виявило тіло одного з чотирьох українців, які заблукали у Карпатах. Чоловіки напередодні Різдва вирушили в гори й перетнули державний кордон. Українці загубилися в горах румунського повіту Марамуреш.

Директор Державної гірничо-рятувальної служби Дан Бенга розповів, що тіло туриста знайшов місцевий житель села Вишівська Красна.

Інформація на останню хвилину, отримана колегами з Інспекції надзвичайних ситуацій та Територіальної інспекції прикордонної поліції Сигіту. Один із двох українців, з якими не вдалося зв'язатися, був знайдений мертвим місцевим жителем,

– повідомив Бенга.

Чоловіки перебували на крутій вершині на висоті понад 1800 метрів. Вони були погано одягнені та споряджені.