Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что это событие может повлиять на предвыборную кампанию в президентской гонке. Покушение на Трампа может увеличить его шансы на победу.

Смотрите также Впервые за много лет: Байден позвонил Трампу после покушения

Последствия покушения на Трампа

Вигиринский подчеркнул, что покушение на жизнь Трампа показывает американским избирателям его как жертву. Психологически это может повлиять положительно на отношение к нему, как кандидата в президенты США.

Человека в статусе жертвы любят все. Если раньше к нему кто-то относился с ненавистью, то сейчас это могло измениться на сочувствие, а это более положительная эмоция,

– сказал он.

В тех штатах, которые еще не выбрали за кого голосовать 5 ноября 2024 года, покушение на Трампа может стать решающим аргументом, чтобы отдать свой голос за него.

Политолог отметил, что статус жертвы также значительно ограничивает маневры для политических оппонентов, в частности по критике и определенных обвинений.

В избирательном штабе Трампа не обвиняют своих оппонентов, а наоборот демонстрируют зрелость и пытаются показать единение. Это правильный шаг,

– высказался Андрей Вигиринский.

Он добавил, что это событие, однозначно, будет иметь влияние на избирательную кампанию между демократами и республиканцами.