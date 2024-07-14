Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що ця подія може вплинути на передвиборчу кампанію у президентських перегонах. Замах на Трампа може збільшити його шанси на перемогу.

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Наслідки замаху на Трампа

Вігірінський підкреслив, що замах на життя Трампа показує американським виборцям його як жертву. Психологічно це може вплинути позитивно на ставлення до нього, як кандидата у президенти США.

Людину у статусі жертви люблять всі. Якщо раніше до нього хтось ставився із ненавистю, то зараз це могло змінитися на співчуття, а це більш позитивна емоція,

– сказав він.

У тих штатах, які ще не обрали за кого голосувати 5 листопада 2024 року, замах на Трампа може стати вирішальним аргументом, щоб віддати свій голос за нього.

Політолог зазначив, що статус жертви також значно обмежує маневри для політичних опонентів, зокрема щодо критики та певних звинувачень.

У виборчому штабі Трампа не звинувачують своїх опонентів, а навпаки демонструють зрілість та намагаються показати єднання. Це правильний крок,

– висловився Андрій Вігірінський.

Він додав, що ця подія, однозначно, матиме вплив на виборчу кампанію між демократами та республіканцями.