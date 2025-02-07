В Винницкой области отравили собаку-волонтера Джесси, который собрал 100 тысяч гривен на ВСУ

В Тростянце Винницкой области неизвестные отравили собаку-волонтера Джесси. Прохожие "угостили" четвероногого колбасой, а уже вскоре ему стало плохо.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "20 минут".

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В Винницкой области отравили собаку-волонтера

В Тростянце Винницкой области отравили собаку-волонтера Джесси, который собирал деньги на ВСУ. Владелица четвероногого, переселенка из Харькова, Татьяна Печенижская рассказала, что ее предупреждали, чтобы она была осторожна, ведь были люди, которым не нравилась деятельность женщины.

Мне говорили, что есть люди, которым не нравится, что даже собаку научила прославлять Украину. Когда Джесси слышит слова "Слава Украине!", становится на задние лапы. Не верила, что люди могут нанести вред здоровью собаки,

– рассказала владелица собаки.

Татьяна рассказала, что всегда была против, чтобы собаку подкармливали. В начале февраля к ней, как и всегда, подошла пара – мужчина и женщина. Они приехали на машине и поинтересовались, могут ли сфотографироваться с собакой. Татьяна не удивилась этой просьбе, ведь так многие делают. Обычно, после этого люди кладут в ящик деньги, которые идут на ВСУ, однако женщина с мужем не положили ни одной гривны.

Как вспоминает владелица четвероногого, мужчина достал пакетик с нарезанными кусками колбасы. Татьяна попросила не кормить животное, но собака успела выхватить несколько кусков и съела их. Неизвестные уехали, а потом Джесси притих, лег на ноги Татьяны. Впоследствии четвероногий начал рвать. Женщина сразу поспешила к ветеринару. Врач осмотрел животное и предположил, что ее могли отравить.

Ветеринар сразу сделал укол и начал лечение. К счастью, собаку удалось спасти. Сейчас Джесси почти выздоровел, постепенно восстанавливает активность и начинает чаще выходить из дома.

К слову, Джесси начал волонтерить в июне 2024 года. Женщина нашла собаку посреди улицы и решила забрать домой. Затем она научила Джесси реагировать на слова "Слава Украине", ведь после них собака становилась на задние лапы. Это очаровывало прохожих и они оставляли деньги на ВСУ. Таким образом Татьяна вместе со своим четвероногим помощником собрала 100 тысяч гривен на дроны для ВСУ.