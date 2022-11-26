Знак несокрушимости: в деоккупированном Тростянце установили первую в Украине новогоднюю елку

С 24 февраля по 26 марта город Тростянец Сумской области страдал от оккупантов и боевых действий. Колонны вражеской техники проходили через него ежедневно. Именно отсюда российские военные атаковали Сумы и Ахтырку.

25 ноября в Тростянце установили новогоднюю елку. Городской глава Юрий Бова подчеркнул, что для города это событие крайне необходимо и важно.

Смотрите также Будет ли главная елка в Киеве: власть советуется с военными

Как символ несокрушимости

По его словам, "именно за это сегодня воюют наши ребята, чтобы дети на деоккупированных территориях почувствовали радость новогодних праздников".

Они месяц просидели в подвалах, недоедали и видели все ужасы войны и русской оккупации,

– отметил он.

Юрий Бова отметил, что елка этого года в Тростянце является символом несокрушимости. "Вы бы видели эти маленькие глазки, которые день наблюдали, как его украшают", – заметил он.

"И это знак нашего восстановления: Тростянца и Украины! Да, мы это так здесь чувствуем и делаем все, чтобы все быстрее оправились от пережитого и восстановили довоенную жизнь!", – добавил городской глава.

Сколько средств потратили на эту елку

Огоньки на елке будут включаться с 16:00 до 19:00, если будет электроэнергия. По информации Бовы, на приобретение елки и украшений к ней не потратили ни одной гривны, все сохранили прошлогоднее.

Он также добавил, что гирлянды диодные, они потребляют 0,6 кВт за вечер, это 113 гривен в месяц работы.



Новогодняя елка в Тростянце / Фото из фейсбука Юрия Бовы

Что известно об оккупации Тростянца

26 марта Тростянец освободили силами 93-й бригады "Холодный Яр", территориальной обороны и местных партизан. За период оккупации и боевых действий в городе было повреждено 829 зданий из 20 150, из них 89 разрушены дотла и еще 45 – сильно повреждены.

80% разрушительных зданий – жилые и приусадебные. По информации KSE Institute, ущерб, нанесенный российской армией, оценивается в 8,6 миллиона долларов.

Совокупный прямой ущерб города Тростянец от российской военной агрессии превышает 104 миллиона долларов. Эта сумма включает предварительную оценку поврежденных зданий и не учитывает ущерб местного бизнеса и ущерб личному имуществу граждан.

В тему – ВСУ освободили Тростянец от оккупантов: смотрите видео