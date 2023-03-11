После эвакуации в ТРЦ работают правоохранители и взрывотехники. Об этом 24 Каналу рассказала Татьяна Мельник, представитель отдела коммуникации полиции Киева.

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Что выяснили правоохранители

Находка в уборной ХИТ Mall оказалась противопехотной обломочной ручной гранатой РГД-5. Однако, к счастью, она была без запала, только ее корпус.

Гранату изъяли взрывотехники, направили на экспертизу и только после этого сможем говорить, была ли она взрывоопасна, была учебной или боевой,

– подчеркнула Татьяна Мельник.

После проведения следственных действий правоохранители установят и причастных к правонарушению. Более того, стражи порядка также рассказали, что уже имеют определенные наработки, однако чтобы не повлиять на ход досудебного расследования, их не раскрыли.

ТРЦ ХИТ Mall закрыт

Пока продолжаются следственные действия, сам ТРЦ в столице правоохранители закрыли. Они обследуют не только само здание, но и его территорию. Однако других взрывных устройств не нашли.

После проведения следственных действий доступ к ХИТ Mall будет открыт.

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