В ночь на 29 ноября в турецкой провинции Ризе на чайную плантацию упал беспилотник. Ударная волна выбила окна в четырех домах, а эксперты заявили о его вероятном украинском происхождении.

Об этом сообщает CNN Turk.

Что известно о падении дрона в Турции?

Беспилотник упал поздно ночью на территории чайной плантации недалеко от города Чаели, расположенного на черноморском побережье Турции.

После поступления сообщения об инциденте к месту падения были направлены подразделения жандармерии и медицинские бригады. В результате падения дрона в четырех расположенных неподалеку домах разбились окна. Погибших и раненых нет.

Правоохранители осмотрели место происшествия и собрали обломки беспилотника для экспертизы. По результатам предварительного исследования установили, что речь идет о дроне, который используется Украиной.

В Турции нашли обломки украинского дрона / Hurriyet

В то же время правоохранители продолжают изучать обломки беспилотного летательного аппарата. Обстоятельства его падения в настоящее время выясняются.

Это не первый случай падения беспилотников в этом регионе. В августе в турецкой провинции Трабзон неизвестный беспилотник упал на территории полицейского управления в округе Арсин. Дрон врезался в транспортные средства, припаркованные во дворе полицейского участка. В результате инцидента никто не пострадал.

После падения беспилотника правоохранители приняли необходимые меры безопасности. На месте начато расследование с целью установления обстоятельств инцидента.