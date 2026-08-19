Об этом сообщил мэр Трабзона Ахмет Метин Генч вечером 18 августа.

Что известно об инциденте с БПЛА в Турции

Беспилотник врезался в транспортные средства во дворе полицейского участка.

После падения БПЛА правоохранители сразу приняли необходимые меры безопасности. В настоящее время обстоятельства инцидента устанавливаются, начато расследование.

Выражаю наилучшие пожелания всем нашим согражданам, пострадавшим от взрыва беспилотного летательного аппарата... Соответствующими подразделениями полиции приняты необходимые меры безопасности, и начато расследование инцидента. Тот факт, что никто не пострадал и не погиб, является для нас самым большим утешением,

– написал мэр Трабзона.

Напомним, что в последнее время за рубежом вновь участились случаи с беспилотниками.

Например, 16 августа истребитель F-18 во время миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства сбил дрон, нарушивший воздушное пространство Румынии. В НАТО заявили, что этот дрон, вероятно, принадлежал России.

Эти события являются прямым следствием усиления российских ударов по украинским портам на Дунае.

А 5 августа в аэропорту Лейпциг-Галле дрон врезался в крыло украинского Ан-124 "Руслан". Германия почти не сомневается, что это дело рук России, но официально не спешит это признавать.