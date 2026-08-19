Про це повідомив мер Трабзона Ахмет Метин Генч вечері 18 серпня.

Що відомо про інцидент із БпЛА у Туреччині

Безпілотник врізався в транспортні засоби на подвір'ї відділку.

Після падіння БпЛА правоохоронці одразу вжили необхідних заходів безпеки. Наразі обставини інциденту встановлюються, розпочато розслідування.

Висловлюю найкращі побажання всім нашим співгромадянам, які постраждали від вибуху безпілотного літального апарату... Відповідними підрозділами поліції вжито необхідних заходів безпеки, і розпочато розслідування інциденту. Той факт, що ніхто не постраждав чи не загинув, є нашою найбільшою втіхою,

– написав мер Трабзона.

Нагадаємо, що останнім часом знову почастішали випадки із безпілотниками за кордоном.

До прикладу, 16 серпня винищувач F-18 під час місії НАТО з патрулювання повітряного простору збив дрон, який порушив повітряний простір Румунії. У НАТО заявили, що цей дрон, ймовірно, належав Росії.

Ці події є прямим наслідком посилення російських ударів по українських портах на Дунаї.

А 5 серпня в аеропорту Лейпциг-Галле дрон врізався в крило українського Ан-124 "Руслан". Німеччина майже не сумнівається, що це – справа рук Росії, але офіційно не поспішає цього визнавати.