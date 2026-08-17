Як повідомляє видання Digi24, кількість інцидентів з уламками на румунській території прямо пропорційна зростанню інтенсивності ворожих обстрілів.

Що у Румунії кажуть про збільшення інцидентів з БпЛА?

За словами Міруце, нещодавно атаки на портову інфраструктуру України сягнули свого максимуму.

На радарах Міноборони поруч з румунським повітряним простором, але все ще в Україні, ми фіксували понад 100 дронів, які атакували українські порти на Дунаї 7 разів за останні дні,

– зазначив він.

Українські сили протиповітряної оборони успішно знищують більшість російських апаратів. Проте за такої інтенсивності боїв існує висока ймовірність, що уламки збитих цілей ще певний час виноситиме на береги Дунаю та Чорного моря з румунського боку.

Міністр також закликав румунів не піддаватися впливу проросійської пропаганди, яка намагається переконати суспільство, що ніякої війни немає. Він наголосив, що загроза є абсолютно реальною і вже має наслідки для їхньої країни.

Щоб ефективніше протидіяти загрозі, Румунія замовила нове озброєння за європейською програмою SAFE. Це дозволить краще виявляти безпілотники на малих висотах без необхідності щоразу піднімати в небо винищувачі та витрачати дорогі ракети. Міруце пояснив, що літаки мають перевагу у швидкості, але для надійного знищення дронів із землі потрібна значно щільніша мережа ППО. Очікується, що нове обладнання почне надходити з літа 2027 року, а весь процес переозброєння триватиме до двох з половиною років.

Нагадаємо, що 16 серпня винищувач F-18 під час місії НАТО з патрулювання повітряного простору збив дрон, який порушив повітряний простір Румунії. У НАТО заявили, що цей дрон, ймовірно, належав Росії.

Це вже четвертий БпЛА, збитий над країною у 2026 році.