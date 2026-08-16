У НАТО заявили, що цей дрон, ймовірно, належав Росії. Про це пише Reuters.

Що кажуть про атаку?

Речник військового штабу НАТО, полковник армії США Мартін О'Доннелл, заявив, що Альянс "постійно перебуває на спостереженні" та "готовий захищатися від будь-якої загрози".

Додаткові деталі щодо недільного інциденту залишаються предметом розслідування, але дрон, схоже, російський,

– сказав він.

Видання зауважило, що Румунія, член НАТО, має спільний сухопутний кордон з Україною протяжністю 614 кілометрів. Країна повідомляла про неодноразові порушення свого повітряного простору російськими дронами протягом останніх 4 років, а також про міни, що плавають у Чорному морі вздовж ключових торгових та енергетичних маршрутів.

Міністерство оборони Румунії не уточнило походження дрона, заявивши, що його було виявлено радаром, коли він влетів до країни з сусідньої Молдови, за 24 кілометри на північ від південно-східного румунського міста Галац.

Фрагменти знищеного дрона впали в безлюдній місцевості між двома селами.

Нагадаємо, що у липні румунські пілоти винищувачів F-16 збили 3 російські безпілотники. А у травні російський безпілотник врізався в житловий будинок у Галаці, в результаті чого двоє людей отримали поранення. Ще тоді у Європі казали, що "війна Росії перетнула ще одну межу" та закликали до тиску на Кремль.