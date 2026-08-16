В НАТО заявили, что этот дрон, вероятно, принадлежал России. Об этом сообщает Reuters.

Что говорят об атаке?

Пресс-секретарь военного штаба НАТО, полковник армии США Мартин О'Доннелл, заявил, что Альянс "постоянно находится начеку" и "готов защищаться от любой угрозы".

Дополнительные подробности о воскресном инциденте остаются предметом расследования, но дрон, судя по всему, российский,

– сказал он.

Издание отметило, что Румыния, член НАТО, имеет общую сухопутную границу с Украиной протяженностью 614 километров. Страна сообщала о неоднократных нарушениях своего воздушного пространства российскими дронами в течение последних 4 лет, а также о минах, плавающих в Черном море вдоль ключевых торговых и энергетических маршрутов.

Министерство обороны Румынии не уточнило происхождение дрона, заявил, что он был обнаружен радаром, когда влетел в страну из соседней Молдовы, в 24 километрах к северу от юго-восточного румынского города Галац.

Осколки сбитого дрона упали в безлюдной местности между двумя деревнями.

Напомним, что в июле румынские пилоты истребителей F-16 сбили три российских беспилотника. А в мае российский беспилотник врезался в жилой дом в Галаце, в результате чего два человека получили ранения. Еще тогда в Европе говорили, что "война России пересекла еще одну грань", и призывали к давлению на Кремль.