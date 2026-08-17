Как сообщает издание Digi24, количество инцидентов с обломками на территории Румынии прямо пропорционально росту интенсивности вражеских обстрелов.

Что в Румынии говорят об увеличении числа инцидентов с БПЛА?

По словам Мируце, недавно атаки на портовую инфраструктуру Украины достигли своего пика.

На радарах Минобороны рядом с румынским воздушным пространством, но все еще на территории Украины, мы фиксировали более 100 дронов, которые совершили 7 атак на украинские порты на Дунае за последние дни,

– отметил он.

Украинские силы противовоздушной обороны успешно уничтожают большинство российских аппаратов. Однако при такой интенсивности боевых действий существует высокая вероятность того, что обломки сбитых целей еще некоторое время будут выноситься на берега Дуная и Черного моря с румынской стороны.

Министр также призвал румын не поддаваться влиянию пророссийской пропаганды, которая пытается убедить общество, что никакой войны нет. Он подчеркнул, что угроза абсолютно реальна и уже имеет последствия для их страны.

Чтобы более эффективно противодействовать угрозе, Румыния заказала новое вооружение в рамках европейской программы SAFE. Это позволит лучше обнаруживать беспилотники на малых высотах без необходимости каждый раз поднимать в небо истребители и тратить дорогостоящие ракеты. Мируце пояснил, что самолеты имеют преимущество в скорости, но для надежного уничтожения дронов с земли требуется значительно более плотная сеть ПВО. Ожидается, что новое оборудование начнет поступать с лета 2027 года, а весь процесс перевооружения продлится до двух с половиной лет.

Напомним, что 16 августа истребитель F-18 во время миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства сбил дрон, нарушивший воздушное пространство Румынии. В НАТО заявили, что этот дрон, вероятно, принадлежал России.

Это уже четвертый БПЛА, сбитый над страной в 2026 году.