Эрдоган стремится к автократии? Что происходит в Турции

Арест Экрема Имамоглу, мэра Стамбула и главного политического соперника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стал главным событием Турции.

Задержание произошло в рамках расследования относительно вероятных связей с терроризмом, в частности с прокурдской группой, а также отдельного расследования о коррупции в государственных тендерах. Об этом заявил Игорь Семиволос, информирует 24 Канал.

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Этот арест уже вызвал падение турецкой лиры на 5% и обвал базового фондового индекса Bist 100 почти на 7%. Оппозиция, в частности Республиканская народная партия (CHP), назвала это "попыткой государственного переворота", утверждая, что это политически мотивированный шаг накануне президентских выборов 2028 года, где Имамоглу считался вероятным кандидатом. Дополнительным ударом стала отмена его диплома Стамбульским университетом накануне, что может лишить его права баллотироваться.

После ареста в Стамбуле запретили демонстрации на четыре дня, а доступ к социальным сетям, таким как X, Instagram и YouTube, был ограничен.

Возможные последствия этого события

Во-первых, это усиление напряжения между властью и оппозицией. Задержание Имамоглу, которого оппозиционная Республиканская народная партия (CHP) планировала выдвинуть кандидатом в президенты на выборах 2028 года, уже вызвало острую реакцию. Это может привести к обострению противостояния между правящей Партией справедливости и развития (ПСР) и оппозиционными силами, в частности CHP, которая имеет значительную поддержку в городах, таких как Стамбул.

Соответственно можно говорить о возможной мобилизации протестов. Арест уже вызвал протесты в Стамбуле, а запрет демонстраций на четыре дня и ограничение доступа к соцсетям свидетельствуют об опасениях властей относительно массовых беспорядков.

Имамоглу является популярной фигурой, особенно после его побед на местных выборах в 2019 и 2023 годах в Стамбуле – городе, который традиционно считался оплотом Эрдогана. Его задержание может объединить оппозиционных избирателей и спровоцировать более широкое протестное движение.

Во-вторых, не заставили себя ждать экономические последствия. Падение турецкой лиры и обвал фондового индекса Bist 100 после ареста указывают на нестабильность, которую этот шаг внес на рынки. Турция и так находится в сложной экономической ситуации, несмотря на попытки правительства во главе с министром финансов Мехметом Шимшеком стабилизировать инфляцию и привлечь иностранные инвестиции. Дальнейшая политическая неопределенность может отпугнуть инвесторов и ухудшить экономические перспективы.

В-третьих, очевидно, что правящая партия таким шагом делает ставку на ослабление оппозиции перед выборами. Отмена диплома Имамоглу Стамбульским университетом за день до ареста и обвинения в коррупции и связях с терроризмом выглядят как скоординированные шаги, чтобы устранить его с политической арены.

Без Имамоглу, который считается самым сильным соперником Эрдогана, оппозиция может потерять ключевого лидера, что ослабит ее шансы на президентских выборах 2028 года или на возможных досрочных выборах, если давление на власть возрастет.

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В-четвертых, этот арест в очередной раз подчеркивает тенденцию к усилению авторитарного правления Эрдогана, особенно после попытки переворота 2016 года. Репрессии против оппозиционеров, журналистов и активистов, а также попытки изменить конституцию, чтобы позволить Эрдогану баллотироваться на третий срок, могут вызвать еще большее внутреннее и международное давление на его режим.

Вероятность устранения Имамоглу как кандидата в президенты эксперты оценивают 50 на 50.

Факторы, которые влияют на дальнейшую судьбу Имамоглу

Юридические препятствия

Согласно турецкой конституции, кандидат в президенты должен иметь высшее образование. Если аннулирование диплома Имамоглу будет окончательным, это юридически сделает невозможным его участие в выборах.

Имамоглу также сталкивается с несколькими судебными делами, включая обвинения в коррупции и связях с террористическими группами (в частности PKK). Если хотя бы одно из этих дел завершится приговором с запретом на политическую деятельность, это станет еще одним барьером.

Апелляционный процесс

Имамоглу имеет право обжаловать решение об аннулировании диплома и другие обвинения в высших судах. Впрочем, турецкая судебная система часто критикуется за зависимость от Эрдогана, что снижает шансы на справедливое разбирательство. Например, в 2022 году его приговорили к 2 годам и 7 месяцам заключения за оскорбление избирательной комиссии, но апелляция до сих пор продолжается.

Политическая поддержка

Имамоглу остается чрезвычайно популярным, особенно после побед на выборах мэра Стамбула в 2019 и 2024 годах. Его арест уже вызвал протесты и международную критику (от Германии, Франции, Совета Европы), что может осложнить власти дальнейшие шаги из-за давления как внутри страны, так и извне.

CHP заявила, что все равно выдвинет его кандидатом 23 марта 2025 года, независимо от задержания. Это свидетельствует о готовности оппозиции бороться за него.

Исторические прецеденты

В 2019 году Эрдоган пытался отменить результаты выборов мэра Стамбула, но это лишь усилило позиции Имамоглу, который победил в повторном голосовании с еще большим отрывом. Это показывает, что попытки устранить его могут иметь обратный эффект, мобилизуя электорат.

Временные рамки

Выборы запланированы на 2028 год, но возможны досрочные выборы. У власти есть время для юридических маневров, но затягивание процесса может дать Имамоглу шанс выиграть апелляции или найти обходные пути (например, обжалование в международных инстанциях).

Итак, по состоянию на сейчас, шансы власти устранить Имамоглу как кандидата колеблются в диапазоне 50 – 60%, с учетом ее контроля над институтами, но с поправкой на сопротивление оппозиции и общества. Многое зависит от результатов апелляций, реакции CHP и того, удастся ли Эрдогану избежать масштабного протестного движения.