Отмечают, что взрыв прогремел на первом этаже 6-этажного жилого дома. Взрывная волна частично разрушила перекрытие в здании, пострадали 6 человек.

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Что известно о жутком инциденте

СМИ сообщают, что взрыв произошел на первом этаже шестиэтажного жилого дома в районе Акчакале турецкого города Шанлиурфа. Там были расположены мастерские.

Взрывная волна частично разрушила перекрытие в здании. В результате взрыва в соседних домах вылетели окна, повреждены припаркованные на улице автомобили, отмечают журналисты.

Пока причины взрыва неизвестны.

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Справочно. Шанлиурфа – это город на юго-востоке Турции, столица ила Шанлиурфа. Раньше был известен как Эдеса. В Шанлиурфе проживает смешанное турецкое, курдское и арабское население. Город расположен на равнине примерно в 80 километрах к востоку от реки Евфрат.

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