Отмечают, что взрыв прогремел на первом этаже 6-этажного жилого дома. Взрывная волна частично разрушила перекрытие в здании, пострадали 6 человек.

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Что известно о жутком инциденте

СМИ сообщают, что взрыв произошел на первом этаже шестиэтажного жилого дома в районе Акчакале турецкого города Шанлиурфа. Там были расположены мастерские.

Взрывная волна частично разрушила перекрытие в здании. В результате взрыва в соседних домах вылетели окна, повреждены припаркованные на улице автомобили, отмечают журналисты.

Пока причины взрыва неизвестны.

Последствия взрыва в Турции: смотрите фото

Пожары и взрывы в Турции: главное

  • 28 ноября в Турции произошел пожар на химическом заводе. Он расположен в Памуккале в провинции Денизли.
  • Работников предприятия удалось эвакуировать. По предварительной информации, пострадавших нет.
  • В туристической части Стамбула 13 ноября раздался взрыв. В результате известно о 81 раненом человеке и 6 погибших.
  • Также в Стамбуле 15 ноября взорвался заминированный автомобиль. Известно о 4 пострадавших. Огонь повредил здание и банкомат.
  • Кроме того, 16 ноября в Стамбуле произошел взрыв. В результате пострадали около 10 человек.