После сравнения Эрдогана с Хусейном, в Турции сравнили Нетаньяху с Гитлером

Продолжается дипломатический спор между Турцией и Израилем. В Турции премьера Израиля сравнили с главой нацистской Германии Гитлером.

В Израиле президента Турции сравнили с Саддамом Хусейном. В ответ в МИД Турции страны сравнил премьера Израиля Беньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером.

Смотрите также Россия впервые вывела в Черное море сразу 3 подводные лодки: есть угроза ракетных ударов

Человечество будет на стороне палестинцев

В ведомстве написали, что так же, как закончился геноцид Гитлера, закончится и геноцид Нетаньяху.

Так же, как нацисты, устроившие геноцид, были привлечены к ответственности, дадут ответ и те, кто пытался уничтожить палестинцев. Человечество будет на стороне палестинцев. Вы не уничтожите палестинцев,

– говорится в заявлении.

Спор начался после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция может "войти" в Израиль. Он сказал это на фоне слухов о вторжении Израиля в Ливан.

Кроме этого, Эрдоган также высказывался и относительно войны в Украине. По его словам, она выгодна "западным военным баронам". Он отметил, что Запад якобы делает все, чтобы война в Украине не прекращалась.