В турецких водах в пробке стоят танкеры с 18 миллионами баррелей нефти

В Турции танкеры с миллионами баррелей нефти попали в огромную пробку. После введения ЕС и G7 ценового потолка на ресурс Анкара требует доказательств, что нефть застрахована.

Танкеры не могут выйти из Черного моря, ведь Турция требует от них предоставить письма от страховых компаний с подтверждением страховых выплат.

Затор из танкеров в турецких водах: что произошло после введения потолка цен, – Financial Time

Антироссийские санкции действуют

Анкара просит от всех танкеров письмо, гарантирующее страховое покрытие во время пребывания в турецких водах. Этот шаг следует за санкциями ЕС и Великобритании, позволяющими страховать суда, перевозящие российскую нефть, только если она стоит 60 долларов за баррель или ниже. Без этого документа турецкие власти не предоставит пропуск.

Таким образом, по меньшей мере 20 судов с 18 миллионами баррелей нефти застряли в проливах Босфор и Дарданеллы. Танкеры ждут разъяснения своего страхового статуса. Впрочем, страховщики говорят, мол, письма, которых требует Турция, нельзя получить.

Какие суда застряли в пробке

Ранее в Financial Times сообщали, что по состоянию на 6 декабря у пролива застрял танкер Капитан Бармин. К нему двигался "Механик Ерохин", а на якоре стоят суда:

"Генерал Скобелев";

"Леди Мария";

"Леди Ария";

Caminero;

Рошхем 2.

Сообщалось, что первый танкер прибыл к введению санкций – 29 ноября.