Танкери не можуть вийти з Чорного моря, адже Туреччина вимагає від них надати листи від страхувальних компаній із підтвердженням чинності страхових виплат.

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Антиросійські санкції діють

Анкара просить від всіх танкерів лист, який гарантуватиме страхове покриття під час перебування в турецьких водах. Цей крок слідує за санкціями ЄС та Великої Британії, які дозволяють страхувати судна, що перевозять російську нафту, лише якщо вона коштує 60 доларів за барель або нижче. Без цього документу турецька влада не надасть пропуск.

Таким чином щонайменше 20 суден із 18 мільйонами барелів нафти застрягли у протоках Босфор і Дарданелли. Танкери чекають роз'яснення свого страхового статусу. Втім, страхівники кажуть, мовляв, листи, яких вимагає Туреччина, не можна наразі отримати.

Які судна застрягли в заторі

Раніше у Financial Times повідомляли, що станом на 6 грудня біля протоки застряг танкер "Капітан Бармін". До нього рухався "Механік Єрохін", а на якорі стоять судна:

"Генерал Скобелєв";

"Леді Марія";

"Леді Арія";

Caminero;

Roschem 2.

Повідомляли, буцімто перший танкер прибув до запровадження санкцій – 29 листопада.