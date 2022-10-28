Неверную карту Украины увидели на страницах испанского учебника. Об этом появилась информация в российских и крымских телеграмм-каналах, сообщает 24 канал.

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Земли Украины отдали другому государству

Однако на этот раз авторы испанского учебника географии пошли дальше фантазеров раньше. Теперь на политической карте Украины отсутствует не только Крым, но и временно оккупированные территории после 24 февраля.

Так, на карте отсутствуют:

Луганская,

Донецкая,

Херсонская,

Запорожская области,

Крымский полуостров.

Что еще возмутительнее, эти территории авторы испанского учебника "пририсовали" России, хотя она, очевидно, не выигрывает войну и только "отрицательно наступает" с временно оккупированных территорий.



Территорию Украины "отдали" России / Скриншот из соцсетей

Обратите внимание! Поиск более подробной информации о таком инциденте не показал новых данных. А ввиду того, что эта карта распространяется в России и территориях, которые она пока контролирует, она может оказаться фейком.

Не первый скандал с картой Украины