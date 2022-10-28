Неверную карту Украины увидели на страницах испанского учебника. Об этом появилась информация в российских и крымских телеграмм-каналах, сообщает 24 канал.
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Земли Украины отдали другому государству
Однако на этот раз авторы испанского учебника географии пошли дальше фантазеров раньше. Теперь на политической карте Украины отсутствует не только Крым, но и временно оккупированные территории после 24 февраля.
Так, на карте отсутствуют:
- Луганская,
- Донецкая,
- Херсонская,
- Запорожская области,
- Крымский полуостров.
Что еще возмутительнее, эти территории авторы испанского учебника "пририсовали" России, хотя она, очевидно, не выигрывает войну и только "отрицательно наступает" с временно оккупированных территорий.
Территорию Украины "отдали" России / Скриншот из соцсетей
Не первый скандал с картой Украины
- Украину иногда те или иные страны или организации после 2014 изображают без определенных частей. Чаще это случалось с Крымом. Да, год назад скандал произошел с той же Испанией . Тогда в учебнике оккупированный Крым изобразили частью России.
- Крыма "лишил" Украину также сайт прогноза погоды в Италии. На общей карте тогда Крым был частью Украины, на карте же исключительно нашего государства почему-то нет.
- Однако печальнее всего, что такого допускали и украинцы, правда, незадолго до полномасштабного вторжения. Так, образовательный портал в Украине намеренно показал Крым "российским", а в колл-центре работница сайта для репетиторских услуг repetitors.info заявила, что это их "принципиальная позиция".