Неправдиву карту України побачили на сторінках іспанського підручника. Про це появилась інформація в російських та кримських телеграм-каналах, повідомляє 24 канал.
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Землі України віддали іншій державі
Однак цього разу автори іспанського підручника географії пішли дальше, ніж фантазери раніше. Тепер на політичній мапі України відсутній не лише Крим, а й тимчасово окуповані території після 24 лютого.
Так, на карті відсутні:
- Луганська,
- Донецька,
- Херсонська,
- Запорізька області,
- Кримський півострів.
Що ще обурливіше, ці території автори іспанського підручника "прималювали" Росії, хоча вона, вочевидь, не виграє війну й лише "від'ємно наступає" з тимчасово окупованих територій.
Територію України "віддали" Росії / Скріншот зі соцмереж
Не перший скандал з картою України
- Україну іноді ті чи інші країни чи організації після 2014 року зображають без певних частин. Найчастіше це траплялося з Кримом. Так, рік назад скандал трапився з тією ж Іспанією. Тоді у підручнику окупований Крим зобразили частиною Росії.
- Криму "позбавив" Україну також сайт прогнозу погоди в Італії. На загальній карті тоді Крим був частиною України, на карті ж виключно нашої держави – чомусь ні.
- Однак найбільш сумно, що такого припускалися й українці, щоправда, незадовго до повномасштабного вторгнення. Так, освітній портал в Україні навмисно показав Крим "російським", а у колл-центрі працівниця сайту для репетиторських послуг repetitors.info заявила, що це їхня "принципова позиція".