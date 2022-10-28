Неправдиву карту України побачили на сторінках іспанського підручника. Про це появилась інформація в російських та кримських телеграм-каналах, повідомляє 24 канал.

Цікаво Невже ППО: Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги, – Резніков

Землі України віддали іншій державі

Однак цього разу автори іспанського підручника географії пішли дальше, ніж фантазери раніше. Тепер на політичній мапі України відсутній не лише Крим, а й тимчасово окуповані території після 24 лютого.

Так, на карті відсутні:

Луганська,

Донецька,

Херсонська,

Запорізька області,

Кримський півострів.

Що ще обурливіше, ці території автори іспанського підручника "прималювали" Росії, хоча вона, вочевидь, не виграє війну й лише "від'ємно наступає" з тимчасово окупованих територій.



Територію України "віддали" Росії / Скріншот зі соцмереж

Зверніть увагу! Пошук більш детальної інформації щодо такого інциденту не показав нових даних. А зважаючи, що ця карта поширюється у Росії та територіях, які вона поки контролює, вона може виявитися фейком.

Не перший скандал з картою України