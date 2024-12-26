Об этом говорится в заявлении УДАРа, обнародованном на сайте партии, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Разговоры о выделении земли в парке "Наталка" – это мошенничество, – секретарь Киевсовета

Скандал с мошенником, который использовал имя политической силы, бьет по репутации всей организации. Мы призываем правоохранителей и суд привлечь мошенника к максимальной ответственности, согласно закону. Действия указанного лица нанесли ущерб нашей политической силе, в связи с чем просим привлечь партию УДАР как потерпевшую сторону в соответствующем уголовном производстве,

– отметили в заявлении УДАРа.

В партии возмущены, что мошенник своими действиями бросил тень на других "ударовцев".

"Мошенник не учел, что земельный участок площадью 16,4 гектара, который стал предметом мошенничества задержанного, ранее передали решением Киевсовета под парковую зону. Поэтому его невозможно использовать по любому другому целевому назначению, передать в аренду или продать. В то время, когда в войну наши партийцы волонтерят, воюют, спасают, донатят, защищают Украину на передовой и в тылу, пена тяжелых времен выносит на берег мошенников, которые готовы перечеркнуть честное имя тысяч "ударовцев". Мошенникам – не место среди нас, – заявили в УДАРе.

В заявлении также анонсировано внутреннее расследование относительно включения этого лица в ряды партии.

"Адвокат Александр Суханов – житель Одесской области, которого местная областная организация партии действительно приняла в свои ряды несколько месяцев назад. Вопрос прохождения лицом внутренней проверки будут рассматривать центральные органы контроля партии. Это лицо уже исключено из партии, а историю его включения в партийные ряды Одесской организацией УДАРа подробно проверят", – отмечается в заявлении партии.

