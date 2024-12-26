Про це мовиться у заяві УДАРу, оприлюдненій на сайті партії, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Балачки про виділення землі в парку "Наталка" – це шахрайство, – секретар Київради

Скандал із шахраєм, який використовував ім'я політичної сили, б'є по репутації всієї організації. Ми закликаємо правоохоронців та суд притягнути шахрая до максимальної відповідальності, згідно з законом. Дії вказаної особи завдано шкоди нашій політичній силі, у зв'язку з чим просимо залучити партію УДАР як потерпілу сторону у відповідному кримінальному провадженні,

– наголосили у заяві УДАРу.

У партії обурені, що шахрай своїми діями кинув тінь на інших "ударівців".

"Шахрай не врахував, що земельну ділянку площею 16,4 гектара, яка стала предметом шахрайства затриманого, раніше передали рішенням Київради під паркову зону. Тому її неможливо використовувати за будь-яким іншим цільовим призначенням, передати в оренду або продати. В той час, коли у війну наші партійці волонтерять, воюють, рятують, донатять, боронять Україну на передовій та у тилу, піна важких часів виносить на берег шахраїв, які ладні перекреслити чесне ім'я тисяч "ударівців". Шахраям – не місце поміж нас, – заявили в УДАРі.

У заяві також анонсовано внутрішнє розслідування щодо включення цієї особи в лави партії.

"Адвокат Олександр Суханов – мешканець Одеської області, якого місцева обласна організація партії справді прийняла до своїх лав декілька місяців тому. Питання проходження особою внутрішньої перевірки розглядатимуть центральні органи контролю партії. Цю особу вже виключено з партії, а історію її включення у партійні лави Одеською організацією УДАРу детально перевірять", – зазначається у заяві партії.

