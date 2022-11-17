Мокрый снег и гололедица: прогноз погоды в Украине на 18 ноября
Погода в пятницу, 18 ноября, снова будет холодной и иногда даже морозной. Кроме того, в некоторых регионах Украины выпадет мокрый снег.
В течение дня в Украине в среднем ожидается максимально от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла, пишет 24 канал. Сырая погода и низкая температура воздуха обусловят гололедицу.
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Прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко информирует, что в ближайшую ночь на востоке и во многих центральных областях Украины будет выпадать мокрый снег.
Днем мокрый снег также ожидается в западных областях, вечером дойдет до Житомирщины и Киевщины.
В Киеве, как сообщила Наталья Диденко, в основном будет облачно. По ее словам, небольшой мокрый снег возможен к вечеру. Температура воздуха будет в пределах +0 и -1 градуса.
Также синоптик отметила, что свежую порцию снега следует ожидать уже 19 ноября. А вот на Востоке и Юге будет дождь.
Прогноз погоды в городах Украины на 18 ноября
Ужгород – +1...+6
Львов – -4...-2
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -4...-1
Черновцы – -1...+2
Хмельницкий – -4...-1
Луцк – -4...-2
Ровно – -4...-3
Житомир – -4...-1
Винница – -3...+0
Одесса – +3...+12
Николаев – +1...+6
Херсон – +2...+7
Симферополь – +7...+12
Кропивницкий – -1...+2
Черкассы – 1...+2
Чернигов – -4...-2
Сумы – -4...-1
Полтава – -3...+1
Днепр – -1...+3
Запорожье – +1...+4
Донецк – +1...+9
Луганск – +2...+10
Харьков – -3...+2
Киев – -4..-1