"Специалисты военного агитпрома" и совместное заявление лидеров G7: хронология 293 дня войны

Украинские защитники и защитницы уже 293-й день героически защищают страну от захватчиков. Самым горячим полем боя на фронте все еще остается Бахмут.

24 канал собрал важнейшие события, произошедшие на фронте и в тылу 13 декабря. Больше – читайте дальше.

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06:20 Вчера, 12 декабря, Владимир Зеленский поздравил воинов с Днем Сухопутных войск. Кроме того, президент Украины вручил военнослужащим награды и присвоил воинские звания.

Президент Зеленский поздравил и наградил служащих Сухопутных войск ВСУ / Фото Офиса Президента

02:50 Евросоюз разблокировал пакет помощи Украине в 18 миллиардов евро. Венгрия, в обмен на некоторые привилегии, отказалась от своего вето.

02:14 Ночь в Брянской области началась с "хлопка". Сразу несколько взрывов прогремели в Клинцах и Климовом Брянской области.

01:10 12 декабря на саммите "Большой семерки" лидеры стран выступили с общим заявлением. Они осудили агрессию России по отношению к Украине и заверили, что зло не останется безнаказанным.

Лидеры G7 заявили, что полны решимости помочь Украине с:

ремонтом, восстановлением и защитой критической энергетической и водной инфраструктуры,

удовлетворением потребностей в готовности к зиме,

поддержанием устойчивости граждан Украины,

удовлетворением насущных потребностей в краткосрочном финансировании,

восстановлением поврежденной Россией инфраструктуры,

удовлетворением потребностей в военном и оборонном оборудовании,

обеспечением системами ПВО и т.д.

00:01 Россияне придумали оправдание для поражения в информационной войне. Пропагандисты утверждают, что якобы в Украине еще во времена Советского союза создали военно-политическое училище, где готовили "специалистов военного агитпрома".