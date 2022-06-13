В Украине арестовали 645 вагонов, принадлежащих семье эксминистра обороны времен Януковича

Прокуратура арестовала и передала АРМА 645 вагонов, принадлежащих семье бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева.

В отношении Павла Лебедева проводится досудебное расследование по уголовному производству по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. Он был министром обороны Украины в правительстве Виктора Януковича. И сбежал из страны тогда, когда и Янукович. Он объявлен в розыск за государственную измену.

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В ходе расследования оказалось, что на территории Украины осуществляют свою деятельность ряд предприятий, конечным бенефициарным собственником которых является семья Павла Лебедева. Следователи также установили, что эти предприятия занимаются поставками и реализацией товаров на территории России, а также производят оборудование для оборонно-промышленного комплекса государства-агрессора.

Следует отметить, что еще в 2019 году журналисты провели расследование , где и установили, что в Сумской области в пограничном успешно работает завод дочери Павла Лебедева. Этот завод производит оборудование, которое затем попадает на оборонные заводы России. Тогда же выяснилось, что активы Павла Лебедева и его семьи не попали под санкции СНБО.

В ходе расследования уголовного производства арестовано 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 миллионов гривен. В настоящее время арестованное имущество передано в управление АРМА.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры наложен арест на другое имущество этой финансово-промышленной группы предприятий и их владельцев. В частности, арестованы 30 земельных участков, 30 объектов недвижимости, в том числе 6 цельных имущественных комплексов и корпоративные права 22 субъектов хозяйствования.

Что известно о Павле Лебедеве

Родился в поселке Новомихайловский Краснодарского края России 12 июля 1962 года.

Окончил Ярославское высшее военно-финансовое училище, после чего получил направление на службу в Черновцы. С 1984 по 1992 проходил военную службу в Черновицком военном гарнизоне.

С 1992 по 2006 год занимался бизнесом.

После этого был избран народным депутатом Украины. С апреля 2006 года по ноябрь 2007 года от Блока Юлии Тимошенко (№ 73 в списке). Но уже в ноябре 2007 года попал в парламент от Партии регионов (№ 121 в списке). В 2012 году на выборах в Верховную Раду баллотировался в одномандатном округе 224 в городе Севастополь от Партии регионов и победил. И 24 декабря 2012 года назначен министром обороны Украины.

Именно Лебедев один из тех, кто виноват в плачевном состоянии Вооруженных Сил Украины в начале 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе.

Сам Лебедев сбежал из Украины вслед за Януковичем в Россию. Он присутствовал в Кремле на собрании по случаю начала временной оккупации Россией Крыма.

Он прячется от украинских правоохранителей именно в Крыму, где продолжил семейный строительный бизнес. Связанная с ним группа компаний "Парангон" – один из самых крупных застройщиков полуострова. А главный их объект – единственный в Севастополе пятизвездочный отельный комплекс "Аквамарин". Эта компания среди учредителей имеет несколько оффшорных компаний из разных стран, что позволяло ей обходить санкции ЕС.

25 мая 2020 года его заочно взяли под стражу в качестве подозреваемого по уголовному делу о расстрелах митингующих на Майдане в феврале 2014 года.

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