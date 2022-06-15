В Украине арестовали активы белорусской нефтяной компании на 20 миллионов

СБУ инициировала арест активов белорусской нефтяной компании, причастной к финансированию российской агрессии. В то же время, прокуратура уже передала АРМА активы этой белорусской компании на 20 миллионов гривен.

Среди арестованных активов нефтяной компании – корпоративные права и банковские счета. Теперь этим займется Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений.

ЕС платит России вдвое больше, чем до войны: красноречивая инфографика

По данным СБУ, эта белорусская сеть специализируется на оптовой торговле разными видами топлива. За последний год она экспортировала в Украину товаров почти на 20 миллиардов гривен.

Белорусская нефтяная компания причастна к финансированию российской агрессии:

компания имела среди учредителей белорусские государственные предприятия,

она закупала сырье в России,

компания платила налоги в бюджеты обеих стран.

По ходатайству прокуроров Киева арестованы и переданы в управление АРМА корпоративные права более чем на 3 миллиона гривен и более 17 миллионов денежных средств белорусской нефтяной компании.

Правоохранители сейчас исследуют деятельность группы компаний, которые обеспечивали функционирование подконтрольных хозяйствующих субъектов с целью присвоения средств, а также на финансирование российской агрессии.

Установлено, что в Киеве и территории других регионов Украины осуществляет свою деятельность белорусская нефтяная компания, учредителями которой являются:

ЗАО "Белорусская Нефтяная Компания",

Республиканское Унитарное Предприятие "ПО "Белоруснефть".

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Беларусь предоставила России свою территорию, с которой российские военные систематически бомбят украинские города и села. Также в Беларуси размещаются войска агрессора . В настоящее время там находятся около 700 российских военных.

К слову, американский президент Джозеф Байден еще на год продолжил национальную чрезвычайную ситуацию из-за угрозы для США деятельности правительства Беларуси. Также это решение предполагает продление санкций против белорусских властей.

Польша также оценила риски, которые несет для страны Беларусь, и начала строить на границе с этой страной стену. В настоящее время установили металлические блоки протяженностью 140 километров. Их высота – 5,5 метров. Этот барьер оснащен датчиками движения и камерами видеонаблюдения.

Видео по теме – кафиры воруют у украинцев все, что видят