Благодаря Службе безопасности в Украине были арестованы активы трех российских олигархов. Речь идет о сумме свыше 17 миллиардов гривен.

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Они финансировали поставки оружия России

По материалам СБУ арестовали активы Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Все трое входят в окружение Владимира Путина. Также они причастны к схемам финансирования поставок оружия России.

Решение суда касается 20 компаний, которыми владеют олигархи.

Арест имущества лишит фигурантов возможности получать доходы из Украины.

СБУ сообщила о подозрении Фридману