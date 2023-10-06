Завдяки Службі безпеки в Україні арештували активи трьох російських олігархів. Мовиться про суму понад 17 мільярдів гривень.
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Вони фінансували постачання зброї Росії
За матеріалами СБУ арештували активи Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова. Всі троє входять до оточення Владіміра Путіна. Також вони причетні до схем фінансування постачання зброї Росії.
Рішення суду стосується 20 компаній, якими володіють олігархи.
Арешт майна позбавить фігурантів можливості отримувати доходи з України.
СБУ повідомила про підозру Фрідману
- Служба безпеки 5 вересня повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Він фінансував російську агресію в Україні.
- Фрідман з початку повномасштабного вторгнення "влив" близько 2 мільярдів рублів у декілька військових заводів Росії. Серед них – "Тульський патронний завод", який виробляє набої, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів.
- Разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань Росії, які воюють в Україні.