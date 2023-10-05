Служба безпеки України повідомила про підозру Сергію Чемезову. Він постачає "Кинджали" для ударів по території нашої держави.

Дивіться також Тероризували понад 10 років: СБУ затримала "смотрящого" за Вінниччиною разом з його бандою

Входить до кола друзів Путіна

Фігурант вже 15 років обіймає посаду гендиректора російської корпорації "Ростех". Ця компанія є монополістом у сфері постачання зброї та боєприпасів для російських військ в Україні.

Сергій Чемезов входить до кола друзів і найближчих соратників Путіна. Вони познайомилися під час служби в КДБ СРСР.

Серед компаній "Ростеху" – концерни "Калашніков", "Уралвагонзавод", "Вертольоти Росії" та "Об’єднана авіабудівельна корпорація". Саме вони постачають російським загарбникам танки, бойову авіацію та ракетні комплекси.

Співробітники СБУ змогли задокументувати факти передачі оптових партій:

️ винищувачів СУ-30, СУ-35, СУ-57;

️ фронтових винищувачів-бомбардувальників СУ-34;

️ балістичних ракет типу Х-47М "Кинджал";

️ бойових гелікоптерів Ка-52 та Мі-28;

️ ударних та розвідувальних дронів;

️ військово-транспортних літаків Іл-76;

️ танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72Б3М;

️ бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3;

️ реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" і "Торнадо-Г" та самохідних гаубиць "Мста-С".

Чемезову повідомили про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Тривають розслідувальні дії, щоб притягнути його до відповідальності.

Служба безпеки України повідомила про підозру