Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Сергею Чемезову. Он поставляет "Кинжалы" для ударов по территории нашего государства.
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Входит в круг друзей Путина
Фигурант уже 15 лет занимает должность гендиректора российской корпорации "Ростех". Эта компания является монополистом в сфере снабжения оружием и боеприпасами для российских войск в Украине.
Сергей Чемезов входит в круг друзей и ближайших соратников Путина. Они познакомились во время службы в КГБ СССР.
Среди компаний "Ростех" - концерны "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертолеты России" и "Объединенная авиастроительная корпорация". Именно они снабжают российских захватчиков танками, боевой авиацией и ракетными комплексами.
Сотрудники СБУ смогли задокументировать факты передачи оптовых партий:
- истребителей СУ-30, СУ-35, СУ-57;
- ️ фронтовых истребителей-бомбардировщиков СУ-34;
- ️ баллистических ракет типа Х-47М "Кинжал";
- - боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28;
- ️ ударных и разведывательных дронов;
- ️ военно-транспортных самолетов Ил-76;
- ️ танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М;
- ️ боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3;
- ️ реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" и самоходных гаубиц "Мста-С".
Чемезову сообщили о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
Продолжаются расследования, чтобы привлечь его к ответственности.
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении
- СБУ сообщила о подозрении эксочителю оккупационной "Волновской исправительной колонии", более известной как Оленовская колония. Он был причастен к пыткам более 100 воинов ВСУ. Перед этим была собрана соответствующая доказательная база. Согласно ей злоумышленник причастен к массовым издевательствам над украинскими военнопленными в застенках российской тюрьмы.
- Также о подозрении сообщили эксадвокату Медведчука и Шария. Он устроился в оккупационное "правительство" на Херсонщине. Сейчас он возглавляет "организационно правовой департамент министерства информполитики Херсонской области России". На этой "должности" Рыбин выполняет задачи террористов по усилению оккупационного режима в захваченном регионе из-за массового распространения кремлевской пропаганды. Кроме того, коллаборант вошел в состав пропутинской партии "Единая Россия", от которой пытался "баллотироваться" к так называемому "законодательному собранию Херсонской области" осенью этого года.
- Кроме этого, подозрение получили бывшие народные депутаты от "Партии регионов", способствовавшие России в ведении агрессивной войны против Украины. Речь идет об Олеге Цареве, Дмитрии Святаше и Игоре Маркове. Бывшие депутаты скрываются от правосудия на территории России. Следователи СБУ сообщили всем троим о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.