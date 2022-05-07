В Украине будет тепло, но грозы пленят Запад и Север: прогноз погоды на 8 мая

Погода в Украине в воскресенье, 8 мая, будет теплой, однако без осадков не обойдется. Почти все западные области и часть регионов на Севере будут страдать от ливней с грозой.

Теплее всего будет именно на Западе страны. Там столбики термометров покажут до +22 градусов.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко

По словам синоптика Натальи Диденко, 8 – 9 мая Украину будет пересекать атмосферный фронт, который будет сопровождаться периодическими грозовыми дождями.

Вступают в силу майские синоптические процессы. Третий месяц весны, третий месяц войны, украинская природа своей невероятной красотой старается помогать нам. Хотела нечисть украсть у нас весну, а весна побыла-побыла холодной, а потом все равно вырвалась из их скользких когтей – и цветет для людей. Победила. Как и мы победим,

– подчеркнула Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

Ясно небо в отдельных регионах Запада Украины будет только утром, затем его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Синоптики прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха будет составлять +20...+22 градуса. На Востоке Украины также будет тепло – +18…+20 градусов. Однако небо будет ясным, без осадков.

Часть северных областей окажется в плену непогоды. Так, грозы будут в Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях. В то же время столбики термометров покажут +18…+20 градусов. На Юге будет немного теплее – до +19…+21 градуса. В то же время, осадков не прогнозируют.

Облачная погода продержится в Киеве весь день, однако серьезных осадков не будет. Температура воздуха будет составлять +20...+22 градуса.

Заметим, что 7 мая западные регионы также были в плену непогоды. Там синоптики прогнозировали обильные осадки в виде дождей.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +20...+22

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +19...+21

Винница – +20...+22

Одесса – +19...+21

Николаев – +19...+21

Херсон – +18...+20

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +18...+20

Сумы – +18...+20

Полтава – +19...+21

Днепр – +19...+21

Запорожье – +18...+20

Донецк – +18...+20

Луганск – +18...+20

Харьков – +18...+20

Киев – +20...+22



Погода 8 мая / Карта Укргидрометцентра