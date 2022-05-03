В Украине будет тепло, однако не обойдется без осадков: прогноз погоды на 4 мая

Погода в Украине в среду, 4 мая, будет по-весеннему теплой. Однако в части западных, южных и восточных областей местным жителям следует готовиться к дождям.

Без дождя день не пройдет на Закарпатье, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой области. Также придется прихватить с собой зонтики одесситам, николаевцам и херсонцам.

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В Украине воздух кое-где прогреется до +20 градусов

Осадки синоптики обещают в Черкасской, Кировоградской, а также Харьковской области. Прохладнее всего будет в северных регионах Украины. В Житомирской, Сумской и Черниговской областях столбики термометров поднимутся до +13...+15 градусов.

Самые высокие температурные показатели 4 мая будут фиксироваться в Закарпатье и Одесщине. Это несмотря на то, что одесситам пообещали дождь. Здесь можно будет увидеть на термометрах +19…+21. Немного прохладнее будет в Николаеве и Херсоне – +18…20. В остальных регионах воздух прогреется в пределах +16...+19.

Какая погода в столице

В Киеве ночью будет +6…+8 градусов, однако днем обещают +14…+16. Небо иногда будет покрываться облаками, но осадки не прогнозируют. Направление ветра – северо-западное, его порывы будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Прогноз погоды от Натальи Диденко.

Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что среда будет "удерживать недавние градусы".

Ночи все же – холодные, в ближайшую предполагается +5...+9 градусов. А вот парочка следующих ночей побудут еще и с небольшими заморозками в большинстве областей Украины, кроме южной части,

– написала Диденко.

Синоптикиня подчеркнула, что атмосферный фронт будет проходить 4 мая по территории Украины. Поэтому он принесет дождь и даже грозы, преимущественно последнее касается Центральной и Западной Украины. Что касается Севера, там тоже могут выпасть осадки, правда, всего несколько капель.

Гроза может вызвать дополнительный стресс от звука грома – учитывайте прогноз погоды!

– предусмотрительно добавила Диденко.

Погода в городах Украины

В центральных областях Украины может быть сильный ветер, преимущественно северного направления.

Ужгород – +19...+21

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +13...+15

Винница – +16...+18

Одесса – +19...+21

Николаев – +18...+20

Херсон – +18...+20

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +13...+15

Сумы – +13...+15

Полтава – +16...+18

Днепр – +16...+18

Запорожье – +17...+19

Донецк – +17...+19

Луганск – +17...+19

Харьков – +17...+19

Киев – +14...+16



Прогноз погоды на 4 мая / Данные Укргидрометцентра