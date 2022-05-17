В Украине создали благотворительный фонд для восстановления хоккейной мечты украинских детей
Федерация хоккея Украины запустила благотворительный фонд "Украинская хоккейная мечта" для послевоенного восстановления детской хоккейной экосистемы в Украине.
Фонд ставит цель сохранить украинский хоккей после войны
Фонд возглавляет президент Федерации Георгий Зубко, сообщает 24 канал. Почетный совет Фонда будет состоять из мировых лидеров хоккейного сообщества и смежных отраслей.
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Фонд ставит перед собой долгосрочные цели поэтапного развития хоккейной экосистемы для детей Украины в следующих направлениях:
- сохранение украинского хоккея во время войны;
- восстановление разрушенных ледовых арен;
- налаживание работы хоккейных школ;
- запуск работы образовательных программ;
- организация детских и юношеских соревнований;
- популяризация хоккея среди детей.
Первая цель фонда – 10 миллионов долларов на восстановление детских хоккейных центров в Украине, в основе которых будут ледовые арены.
Поврежденная арена в Украине в результате вражеских обстрелов / Фото предоставлено 24 каналу
Миссия фонда – создать условия в Украине, чтобы выбор отдать ребенка играть в хоккей – приносил возможности и разнообразный опыт в жизни маленьких спортсменов, что будет делать их победителями в хоккее и в жизни.
Россияне повредили ледовую арену в Украине / Фото предоставлено 24 каналу
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В АО КБ "ПРИВАТБАНК"
Контакты фонда:
- Сайт: https://saveukrainianhockeydream.org/
- Инстаграм: ru_hockeydream
- Почта: info@saveukrainianhockeydream.org