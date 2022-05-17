В Украине создали благотворительный фонд для восстановления хоккейной мечты украинских детей

Федерация хоккея Украины запустила благотворительный фонд "Украинская хоккейная мечта" для послевоенного восстановления детской хоккейной экосистемы в Украине.

Фонд ставит цель сохранить украинский хоккей после войны

Фонд возглавляет президент Федерации Георгий Зубко, сообщает 24 канал. Почетный совет Фонда будет состоять из мировых лидеров хоккейного сообщества и смежных отраслей.

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Фонд ставит перед собой долгосрочные цели поэтапного развития хоккейной экосистемы для детей Украины в следующих направлениях:

сохранение украинского хоккея во время войны;

восстановление разрушенных ледовых арен;

налаживание работы хоккейных школ;

запуск работы образовательных программ;

организация детских и юношеских соревнований;

популяризация хоккея среди детей.

Первая цель фонда – 10 миллионов долларов на восстановление детских хоккейных центров в Украине, в основе которых будут ледовые арены.



Поврежденная арена в Украине в результате вражеских обстрелов / Фото предоставлено 24 каналу

Миссия фонда – создать условия в Украине, чтобы выбор отдать ребенка играть в хоккей – приносил возможности и разнообразный опыт в жизни маленьких спортсменов, что будет делать их победителями в хоккее и в жизни.



Россияне повредили ледовую арену в Украине / Фото предоставлено 24 каналу

Контакты фонда:

Сайт: https://saveukrainianhockeydream.org/

Инстаграм: ru_hockeydream

Почта: info@saveukrainianhockeydream.org

. Если у вас есть желание и возможность помочь благотворительному фонду собрать необходимую сумму, публикуем реквизитыIBANUA023052990000026002016227618 USDUA213052990000026002036222080 UANUA323052990000026008036221193 EURВ АО КБ "ПРИВАТБАНК"