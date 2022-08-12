На заводе Baykar в Украине хотят производить новый беспилотный истребитель

Турецкая компания Baykar намерена построить в Украине не просто завод по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2. В планах – создание нового беспилотного истребителя.

Подробности рассказал гендиректор Baykar Халук Байрактар. Он отметил, что по состоянию на август 2022 года партнеры уже начали на территории Украины строительство фабрики, исследовательского центра и центра передового производства.

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Гендиректор турецкой компании подчеркнул, что видят Украину своим стратегическим партнером.

У нас есть долгосрочные планы по проектам с Украиной, и у нас было много проектов на самом деле. Baykar начал строительство фабрики в Украине, исследовательского центра и центра передового производства, где мы хотим производить все системы,

– сказал Халук Байрактар.

В этом контексте говорится не только о фюзеляже, но и электронике, программном обеспечении.

"По этой причине наши инвестиционные планы продвигаются прямо сейчас. Для этих соглашений мы находимся на этапе планирования проекта. Вскоре мы также хотим начать реальные инвестиции. Сейчас мы хотим сделать Украину производственной базой. Это один из наших идеалов", – отметил он.



Украинский военный на фоне Bayraktar TB2 / Фото Максима Лиманского

Халук Байрактар уточнил, что стремится, чтобы однажды на заводе в Украине смогли создавать:

Bayraktar TB2,

Bayraktar AKINCI,

а также новый Bayraktar KIZILELMA – беспилотный истребитель.

Так как две платформы используют украинские двигатели, Украина станет местом, где вы производите двигатели, платформы и другие подсистемы в одной стране.

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