От -15 до +5 градусов: в Украине идет резкое потепление

Погода в Украине изменится уже в ближайшее время: в выходные морозы отступят, а в день вообще ожидают плюсовую температуру.

Согласно прогнозу Укргидрометцентр, в ночь на воскресенье ожидается 2-7 градусов мороза. А днем – от 3 мороза до 4 тепла. Тенденция к повышению температуры воздуха сохранится и в новой неделе. 24 Канал.

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Погода на выходных

На выходных погода в Украине изменится. К нам идут атмосферные фронты, которые принесут снег и мокрый снег.

В субботу, 11 февраля – снег ожидают ночью в Западных, днем и Северных и Винницкой областях, днем в Западных областях – с дождем. На остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура ночью будет составлять 5 – 10 градусов мороза, в Западных, Северных и Винницких областях 0 – 5 градусов мороза; днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла; в Карпатах ночью 11 – 17 градусов мороза, днем 2 – 7 градусов мороза.

В Киеве 11 февраля ночью без осадков, днем снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер Западный, Юго-Западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью 1 – 3 градуса мороза, днем 1 – 3 градуса тепла.

В воскресенье, 12 февраля, ночью по всей Украине тоже будет снегом, а днем только в Юго-Восточных, Восточных областях и в Карпатах пройдет небольшой мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица.

Когда ждать потепления

Синоптикиня Наталья Диденко тоже предупредила, что в выходные погода в Украине изменится.

Поэтому, уважаемые метеозависимые, подготовьтесь, не пугайтесь. К нам идут атмосферные фронты, которые принесут снег и мокрый снег. При прохождении фронтов ветер может усиливаться,

– сообщила Диденко.

По ее словам, наконец-то отступят морозы. Так, ночью еще будет холодно, особенно в ближайшую (ночь против 11 февраля), до 7 – 14 градусов мороза, однако уже в ночь на воскресенье – 2 – 7 градусов мороза.

Днем в Украине ожидается от 3 мороза до 2 тепла. Диденко отметила, что в Киеве погода тоже изменится.

Периодически снег, затем мокрый снег, днем в воскресенье фронт поскачет дальше, осадки прекратятся. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывистый.

"Потепление! Ночью еще подморозит, а в дневные часы – оттепель, даже "плюсы" небольшие", – добавила Диденко.

Какая будет погода с понедельника

13 февраля – на Севере страны неделя начнется с пасмурной погоды и небольшого мокрого снега. На остальной территории Украины осадков не ожидается, погода в начале недели будет изменчивой. В Северных, Юго-Восточных и Восточных регионах ожидается около 0 градусов, на Западе, а также в Черкасской и Кировоградской областях. 3 – 4 градуса тепла, на Юге страны – 4 – 6 градусов тепла.

– на Севере страны неделя начнется с пасмурной погоды и небольшого мокрого снега. На остальной территории Украины осадков не ожидается, погода в начале недели будет изменчивой. В Северных, Юго-Восточных и Восточных регионах ожидается около 0 градусов, на Западе, а также в Черкасской и Кировоградской областях. на Юге страны – 4 – 6 градусов тепла. 14 февраля – в Украине облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер будет 5 – 10 метров в секунду – ночью, и днем – 7 – 12 метров в секунду. Днем ожидают 2-4 градуса тепла.

– в Украине облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер будет 5 – 10 метров в секунду – ночью, и днем – 7 – 12 метров в секунду. Днем ожидают 2-4 градуса тепла. 15 февраля – ночью все еще прохладно в большинстве регионов страны – 2 – 4 градуса мороза. Днем температура воздуха поднимется лишь на немного – прогнозируют до 2 градусов тепла.

Прогноз погоды на 14 февраля / Скриншот сайта Укргидрометцентр.