Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в ніч на неділю очікується 2 – 7 градусів морозу. А вдень – від 3 морозу до 4 тепла. Тенденція до підвищення температури повітря збережеться й у новому тижні, пише 24 Канал.

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Погода на вихідних

Вихідними погода в Україні зміниться. До нас йдуть атмосферні фронти, які принесуть сніг та мокрий сніг.

У суботу, 11 лютого – сніг очікують вночі у Західних, удень і в Північних та Вінницькій областях, удень у Західних областях – із дощем. На решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Температура вночі становитиме 5 – 10 градусів морозу, у Західних, Північних та Вінницьких областях 0 – 5 градусів морозу; вдень від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла; у Карпатах вночі 11 – 17 градусів морозу, вдень 2 – 7 градусів морозу.

У Києві 11 лютого вночі без опадів, удень сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер Західний, Південно-Західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі 1 – 3 градуси морозу, вдень 1 – 3 градуси тепла.

У неділю, 12 лютого, вночі у всій Україні теж сніжитиме, а вдень лише у Південно-Східних, Східних областях та у Карпатах пройде невеликий мокрий сніг; на решті території без суттєвих опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Коли очікувати потепління

Синоптикиня Наталка Діденко теж попередила, що вихідними погода в Україні зміниться.

Тому, шановні метеозалежні, підготуйтеся, не лякайтеся. До нас йдуть атмосферні фронти, які принесуть сніг та мокрий сніг. При проходженні фронтів вітер може посилюватися,

– повідомила Діденко.

За її словами, нарешті відступлять морози. Так, вночі ще буде холодно, особливо найближчої (ніч проти 11 лютого), до 7 – 14 градусів морозу, проте вже в ніч на неділю – 2 – 7 градусів морозу.

Натомість вдень в Україні очікується від 3 морозу до 2 тепла. Діденко зауважила, що в Києві погода також зміниться.

Періодично сніг, потім мокрий сніг, вдень у неділю фронт поскаче далі, опади припиняться. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, часом рвучкий.

"Потепління! Вночі ще підморозить, а в денні години – відлига, навіть "плюси" невеличкі", – додала Діденко.

Якою буде погода з понеділка

13 лютого – на Півночі країни тиждень розпочнеться з похмурої погоди та невеликого мокрого снігу. На решті території України опадів не передбачається, погода на початку тижня буде мінливою. У Північних, Південно-Східних та Східних регіонах очікується близько 0 градусів, на Заході, а також у Черкаській та Кіровоградській областях – 3 – 4 градуси тепла, на Півдні країни – 4 – 6 градуси тепла.

– на Півночі країни тиждень розпочнеться з похмурої погоди та невеликого мокрого снігу. На решті території України опадів не передбачається, погода на початку тижня буде мінливою. У Північних, Південно-Східних та Східних регіонах очікується близько 0 градусів, на Заході, а також у Черкаській та Кіровоградській областях – на Півдні країни – 4 – 6 градуси тепла. 14 лютого – в Україні буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Вітер буде 5 – 10 метрів за секунду – вночі, та вдень – 7 – 12 метрів за секунду. Вдень очікують 2 – 4 градуси тепла.

– в Україні буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Вітер буде 5 – 10 метрів за секунду – вночі, та вдень – 7 – 12 метрів за секунду. Вдень очікують 2 – 4 градуси тепла. 15 лютого – вночі все ще прохолодно у більшості регіонів країни – 2 – 4 градуси морозу. Вдень температура повітря підніметься лише на трохи – прогнозують до 2 градусів тепла.

Прогноз погоди на 14 лютого / Скриншот сайту Укргідрометцентр