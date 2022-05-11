В Украине изменили процедуру получения водительского удостоверения

На время военного положения в Украине Кабмин решил облегчить жизнь украинцам. И упростил процедуру получения водительского удостоверения. А также ввел еще несколько изменений по сдаче теоретического и практического экзаменов.

Кабинет Министров Украины принял постановление "Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине". Это произошло на заседании правительства 10 мая.

Важно Чтобы изготовить фальшивые водительские удостоверения, злоумышленники подделали ресурсы МВД Украины

Экзамены во время военного положения

Сделали это для того, чтобы украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, могли как закончить подготовку к сдаче теоретического или практического экзамена для получения водительского удостоверения, так и получить само удостоверение в любом сервисном центре МВД.

Следовательно нормативный акт предусматривает:

Возможность гражданам, переехавшим временно жить в другое место или регион, сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком сервисном центре сдан теоретический экзамен.

Возможность осуществления обучения по теоретической подготовке лиц, проходящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств посредством средств информационно-коммуникационной связи (Zoom, Skype, Google meet и т.п.).

Возможность гражданам, переехавшим временно жить в другое место или регион, получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД, независимо от места сдачи теоретического и/или практического экзаменов.

Сокращение срока обучения для будущих водителей на категории В (легковые автомобили) и C1, C, С1Е, CE (грузовые автомобили с прицепом). Все из-за уменьшения на 20% теоретической части (благодаря уплотнению преподавания таких тем, как "Строительное и техническое обслуживание транспортного средства", "этика водителя транспортного средства").

Смена процедуры сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения

Правительство также приняло постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о теоретической и практической подготовке, переподготовке и повышении квалификации водителей транспортных средств".

Он предусматривает и изменения в обучении в автошколе. Теперь обучение в автошколе разделяется на два этапа. Первый предусматривает теоретическую подготовку, по результатам которой учреждение будет выдавать слушателю соответствующее свидетельство, действительное в течение одного года. Второй этап – практическое управление транспортным средством, по результатам которого заведение будет выдавать слушателю свидетельство об окончании практической подготовки, которое будет действительно в течение двух лет.

В то же время, практическая подготовка может осуществляться в любом заведении, независимо от того, в какой школе происходила теоретическая подготовка. Теперь можно выбрать одну автошколу, где изучать теоретическую часть, и другие школу, где пройти практическую подготовку.

Также правительство своим постановлением упразднило внутренний теоретический экзамен в автошколе. После прохождения теоретической подготовки будет сдаваться исключительно внутренний практический экзамен после завершения практической подготовки.

Однако теперь предусмотрен допуск к обучению по практическому управлению транспортными средствами только после успешной сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД.

Практический экзамен можно сдать в любом территориальном сервисном центре МВД, независимо от территориального сервисного центра МВД, где сдавался теоретический экзамен.