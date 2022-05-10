Детали преступной схемы

Фейковые сайты мошенники продвигали с помощью рекламы в социальных сетях. Разоблачили злоумышленников работники департамента киберполиции и управления информатизации Главного сервисного центра МВД.

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Под видом проверки удостоверения водителя мошенники осуществляли незаконный сбор данных о серии и номере удостоверений,

– рассказали правоохранители.

Вероятно, дальше злоумышленники планировали изготавливать поддельные водительские документы с оригинальными серийными номерами. Тогда фейковые удостоверения можно было бы проверить в базах данных.

Все другие вкладки и страницы на фишинговых сайтах были недоступны.

Из незаконного оборота изъяли базу данных, содержащую 1 тысячу водительских удостоверений. Работу 5 фейковых сайтов уже заблокировали.

Правоохранители также посоветовали, как не стать жертвой фишинга:

не переходите по сомнительным гиперссылкам;

не вводите конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах;

внимательно проверяйте URL-адрес. Любые неточности могут означать, что вы попали на фишинговый сайт.

Обратите внимание! В случае обнаружения мошеннических ресурсов сообщайте об этом по электронной почте киберполиции: callcenter@cyberpolice.gov.ua.

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