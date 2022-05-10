Детали преступной схемы
Фейковые сайты мошенники продвигали с помощью рекламы в социальных сетях. Разоблачили злоумышленников работники департамента киберполиции и управления информатизации Главного сервисного центра МВД.
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Под видом проверки удостоверения водителя мошенники осуществляли незаконный сбор данных о серии и номере удостоверений,
– рассказали правоохранители.
Вероятно, дальше злоумышленники планировали изготавливать поддельные водительские документы с оригинальными серийными номерами. Тогда фейковые удостоверения можно было бы проверить в базах данных.
Все другие вкладки и страницы на фишинговых сайтах были недоступны.
Из незаконного оборота изъяли базу данных, содержащую 1 тысячу водительских удостоверений. Работу 5 фейковых сайтов уже заблокировали.
Правоохранители также посоветовали, как не стать жертвой фишинга:
- не переходите по сомнительным гиперссылкам;
- не вводите конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах;
- внимательно проверяйте URL-адрес. Любые неточности могут означать, что вы попали на фишинговый сайт.
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Последние случаи мошенничества в Украине
- На электронные ящики украинцев отправили письма якобы от "ПриватБанка" и "Ощадбанка". На самом деле, они были направлены на хищение персональных данных и денег со счетов.
- Мошенники по телефону начали обзванивать родственников украинских военных и за деньги предлагать освободить бойцов из плена. Так злоумышленники цинично воспользовались горем людей.
- В Киеве задержан 43-летний мужчина, который пытался угнать автомобили из СТО якобы для нужд территориальной обороны. Подозреваемый уже находится под стражей.
- В Ивано-Франковске мошенники под видом "теробороны" выманили в переселенки из Сум 25 тысяч гривен. Злоумышленников оперативно задержали правоохранители.
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